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Conte: “Meritavamo di più. Dragowski straordinario, occasioni nitide”

Nel post gara ai microfoni di Sky parla anche Antonio Conte: “Meritavamo di più, avete visto la gara. Purtroppo sono due partite, questa e quella con il Barcellona, in cui raccogliamo meno di quanto f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 00:22
Conte: “Meritavamo di più. Dragowski straordinario, occasioni nitide” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nel post gara ai microfoni di Sky parla anche Antonio Conte: “Meritavamo di più, avete visto la gara. Purtroppo sono due partite, questa e quella con il Barcellona, in cui raccogliamo meno di quanto facciamo. Abbiamo avuto diverse occasioni nitide e Dragowski oggi è stato straordinario. Dispiace prendere gol nel recupero ma questo è il calcio”.

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