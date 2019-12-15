Conte: “Meritavamo di più. Dragowski straordinario, occasioni nitide”

Nel post gara ai microfoni di Sky parla anche Antonio Conte: “Meritavamo di più, avete visto la gara. Purtroppo sono due partite, questa e quella con il Barcellona, in cui raccogliamo meno di quanto f...

Nel post gara ai microfoni di Sky parla anche Antonio Conte: “Meritavamo di più, avete visto la gara. Purtroppo sono due partite, questa e quella con il Barcellona, in cui raccogliamo meno di quanto facciamo. Abbiamo avuto diverse occasioni nitide e Dragowski oggi è stato straordinario. Dispiace prendere gol nel recupero ma questo è il calcio”.