Conte: “Meritavamo di più. Dragowski straordinario, occasioni nitide”
Nel post gara ai microfoni di Sky parla anche Antonio Conte: “Meritavamo di più, avete visto la gara. Purtroppo sono due partite, questa e quella con il Barcellona, in cui raccogliamo meno di quanto f...
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 00:22
Nel post gara ai microfoni di Sky parla anche Antonio Conte: “Meritavamo di più, avete visto la gara. Purtroppo sono due partite, questa e quella con il Barcellona, in cui raccogliamo meno di quanto facciamo. Abbiamo avuto diverse occasioni nitide e Dragowski oggi è stato straordinario. Dispiace prendere gol nel recupero ma questo è il calcio”.