Nuova stretta nel contrasto al coronavirus. Il premier, Giuseppe Conte, parla in diretta su tutte le reti nazionali e su Facebook. “Grazie agli italiani che compiono sacrifici. Stiamo dando prova di essere una grande nazione”. Poi elenca le nuove misure: “Al primo posto c’è la salute degli italiani”, è la premessa. Quindi ha indicato le nuove misure: “Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e alimentari. Resta consentita la consegna a domicilio. Le industrie resteranno aperte ma con misure di sicurezza. Saranno garantiti i trasporti e le attività agricole. É un periodo difficile ma insieme ne usciremo, ce fa faremo”. Conte annuncia la nomina di un commissario per le terapie intensive con “ampi poteri”: Domenico Arcuri.