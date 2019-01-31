Conte: "Chiesa tra i più forti in Italia, farà parlare. La sua fortuna è il padre perchè..."

Antonio Conte ha parlato a TMW a Milano dopo che l'ex tecnico del Chelsea ha assistito al match vinto dall'Atalanta sulla Juve: “Chiesa è tra i più forti in Italia soprattutto tra i giovani. Ha anche...

Antonio Conte ha parlato a TMW a Milano dopo che l'ex tecnico del Chelsea ha assistito al match vinto dall'Atalanta sulla Juve: “Chiesa è tra i più forti in Italia soprattutto tra i giovani. Ha anche la fortuna di avere un padre che ha fatto il calciatore e gli ha trasmesso i sani valori e principi. Farà parlare di sè"