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Conte: "Chiesa tra i più forti in Italia, farà parlare. La sua fortuna è il padre perchè..."

Antonio Conte ha parlato a TMW a Milano dopo che l'ex tecnico del Chelsea ha assistito al match vinto dall'Atalanta sulla Juve: “Chiesa è tra i più forti in Italia soprattutto tra i giovani. Ha anche...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 10:59
Conte: "Chiesa tra i più forti in Italia, farà parlare. La sua fortuna è il padre perchè..." -
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Antonio Conte ha parlato a TMW a Milano dopo che l'ex tecnico del Chelsea ha assistito al match vinto dall'Atalanta sulla Juve: “Chiesa è tra i più forti in Italia soprattutto tra i giovani. Ha anche la fortuna di avere un padre che ha fatto il calciatore e gli ha trasmesso i sani valori e principi. Farà parlare di sè"

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