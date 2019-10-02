Conte, Champions ancora maledetta. La sua Inter gioca bene ma è sconfitta, finisce 2-1

Finisce 2-1 per il Barcellona la sfida clou di Champions contro l'Inter. I nerazzurri hanno giocato un ottimo primo tempo andando subito in vantaggio con Lautaro Martinez e sfiorando il raddoppio in d...

Finisce 2-1 per il Barcellona la sfida clou di Champions contro l'Inter. I nerazzurri hanno giocato un ottimo primo tempo andando subito in vantaggio con Lautaro Martinez e sfiorando il raddoppio in diverse occasioni. Nella ripresa l'ingresso di Vidal ha dato un grande sprint al Barca e ha cambiato la partita. Suarez con una doppietta ha ribaltato l'incontro, lasciando a Conte quella sensazione di beffa che spesso lo accompagna nelle partite nella massima competizione europea.