Oggi tra le pagine de La Nazione spunta un nuovo nome per la difesa della Fiorentina ed è quello di Jean Clear Todibo. Il classe ’99 è tornato in Spagna, al Barcellona dopo aver giocato con lo Schalke 04. C’è già stato un contatto con i catalani visto che i tedeschi hanno deciso di non riscattarlo. I viola comunque in Italia continuano a seguire Izzo e Ceppitelli.

NAZIONE, PIATEK, FIORENTINA IN POLE. IL POLACCO VUOLE IL TRASFERIMENTO IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO