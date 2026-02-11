Conference? Nazione: “Paratici non ammette figuracce in Europa. L’obiettivo resta passare il turno”

In mezzo una partita di Conference League da maneggiare con cura. Paratici ha già risposto a riguardo. Andare in giro per l’Europa a fare figuracce non è ammesso, anche se adesso la priorità va totalmente (o quasi) al campionato. Contro lo Jagiellonia Vanoli attingerà alla profondità della sua rosa con una corposa rotazione, ma è chiaro che il club si aspetti risposte significative. Nessuno lo dirà mai, eppure l’obiettivo è comunque quello di passare il turno e spostare il ‘problema coppa’ più avanti. Quando si spera – ma questa dovrà diventare presto una certezza – che la Fiorentina abbia tirato fuori la testa dall’acqua e possa dedicare qualche energia in più proprio alla Conference. Discorsi prematuri, respirati qua e là negli ultimi giorni, ma assolutamente vietati dalla famosa logica del carro armato. Che di certo non prevedeva il gol subito da Maripan al 94′ di Fiorentina-Torino. Tant’è, una stagione così ha previsto anche questo. Lo riporta La Nazione.