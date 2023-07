Conference League? La sentenza del 14 si avvicina e cresce la fiducia della Fiorentina

Il fronte Conference League lsembra essere giunta al capolinea. La Juventus attende una sentenza intorno al 14 luglio. Giorno più giorno meno, il traguardo è vicino. Nelle ultime ore si è tornati a respirare ottimismo in chiave viola. La sensazione è che in casa Juventus – dopo i colloqui fitti con Nyon – si aspettino una multa con l’esclusione dalle competizioni europee per una stagione. Questo vorrebbe dire semaforo verde per la Fiorentina, perché stando così le cose la Juventus non farebbe ricorso. Discorso diverso se la squalifica fosse di 2 o più anni. In quel caso il ricorso ci sarebbe per salvare l’eventuale prossima Champions. Lo scrive La Nazione.