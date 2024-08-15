Conference League, la Fiorentina per il preliminare sarà sfida alla Puskas Akadémia

Gli ungheresi hanno superato con non poca fatica nel doppio confronto gli armeni dell'Ararat. L'andata al Franchi il 22 Agosto

Con un rocambolesco 3-3 alla Pancho Aréna di Felcsút la Puskas Akadémia supera nel doppio confronto gli armeni dell'Ararat e sarà di conseguenza l'avversaria della Fiorentina nel preliminare di Conference League. Le due squadre scenderanno in campo al Franchi giovedì 22 agosto ore 20 per il match di andata e a Felcsút giovedì 29 agosto ore 21 per quello di ritorno.

Ancora da definire gli orari delle due partite. In palio c’è il pass per la fase campionato della nuovissima Conference, che come le sorelle maggiori – Champions ed Europa League – debutterà con il format rivoluzionario. Addio alla fase a gironi, le squadre giocheranno otto partite contro otto squadre diverse, anziché due partite contro tre squadre come in precedenza. La Fiorentina spera di essere tra le protagoniste del sorteggio del 30 agosto 2024, ma prima bisognerà superare l’ultimo scoglio, quello dei playoff.

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