Conference League, la Fiorentina ha già incassato circa 7 milioni di euro: piccolo tesoretto

Non si tratta solo di gloria, si tratta anche di soldi. La Fiorentina, infatti, ha già incassato un bonus partecipazione di 2,94 milioni più 1,29 come incentivo per il ranking e 0,42 di market pool: in tutto 4,65 milioni. Nelle 6 gare del girone poi la Fiorentina conta 4 vittorie, un pari ed una sconfitta che valgono 2,166 milioni. In tutto siamo intorno ai 7 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.

