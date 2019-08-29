Con Simeone alla Sampdoria, la Fiorentina cerca di prendere Pedro dal Fluminense, si tratta con gli intermediari

Con Simeone in uscita, la Fiorentina si guarda intorno per un nuovo acquisto in attacco. È previsto per oggi un ultimo tentativo per Pedro del Fluminense, già cercato nei giorni scorsi. Ultimo, perché...

Con Simeone in uscita, la Fiorentina si guarda intorno per un nuovo acquisto in attacco. È previsto per oggi un ultimo tentativo per Pedro del Fluminense, già cercato nei giorni scorsi. Ultimo, perché non facile da realizzare a causa dei tempi tecnici di un trasferimento dal Brasile, che potrebbero essere molto lenti. L'intenzione della dirigenza è però quella di provarci ugualmente, prima di muoversi per l'esterno d'attacco, con Raphinha sempre in pole.

GianlucaDiMarzio.com