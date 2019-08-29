Con Simeone alla Sampdoria, la Fiorentina cerca di prendere Pedro dal Fluminense, si tratta con gli intermediari
Con Simeone in uscita, la Fiorentina si guarda intorno per un nuovo acquisto in attacco. È previsto per oggi un ultimo tentativo per Pedro del Fluminense, già cercato nei giorni scorsi. Ultimo, perché...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 13:01
Con Simeone in uscita, la Fiorentina si guarda intorno per un nuovo acquisto in attacco. È previsto per oggi un ultimo tentativo per Pedro del Fluminense, già cercato nei giorni scorsi. Ultimo, perché non facile da realizzare a causa dei tempi tecnici di un trasferimento dal Brasile, che potrebbero essere molto lenti. L'intenzione della dirigenza è però quella di provarci ugualmente, prima di muoversi per l'esterno d'attacco, con Raphinha sempre in pole.
GianlucaDiMarzio.com