Con sei punti nelle prossime due gare, Juve campione. Tra tre partite Fiorentina in trasferta a Torino. Festa contro la viola?

Di Gabriele CaldieronPurtroppo è proprio così. Con l’attuale vantaggio di 18 punti sul Napoli, la Juventus potrebbe laurearsi campione d’Italia totalizzando sei punti (o gli stessi dei partenopei) nel...

A cura di Gabriele Caldieron 04 aprile 2019 02:32

Condividi