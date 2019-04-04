Con sei punti nelle prossime due gare, Juve campione. Tra tre partite Fiorentina in trasferta a Torino. Festa contro la viola?
Di Gabriele CaldieronPurtroppo è proprio così. Con l’attuale vantaggio di 18 punti sul Napoli, la Juventus potrebbe laurearsi campione d’Italia totalizzando sei punti (o gli stessi dei partenopei) nel...
Di Gabriele Caldieron
Purtroppo è proprio così. Con l’attuale vantaggio di 18 punti sul Napoli, la Juventus potrebbe laurearsi campione d’Italia totalizzando sei punti (o gli stessi dei partenopei) nelle prossime due giornate.
Questi i calendari a confronto (in maiuscolo le partite in casa).
JUVENTUS – MILAN, Spal, FIORENTINA, Inter, TORINO, Roma, ATALANTA, Sampdoria.
NAPOLI – GENOA, Chievo, ATALANTA, Frosinone, CAGLIARI, Spal, INTER, Bologna.
Una condizione che potrebbe vedere i bianconeri festeggiare lo Scudetto proprio contro la Fiorentina, o immadiatemnte dopo la conquista matematica a Ferrara contro la Spal, oppure sul campo contro i viola. Un incubo per i tifosi gigliati...