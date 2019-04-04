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Con sei punti nelle prossime due gare, Juve campione. Tra tre partite Fiorentina in trasferta a Torino. Festa contro la viola?

Di Gabriele CaldieronPurtroppo è proprio così. Con l’attuale vantaggio di 18 punti sul Napoli, la Juventus potrebbe laurearsi campione d’Italia totalizzando sei punti (o gli stessi dei partenopei) nel...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
04 aprile 2019 02:32
Con sei punti nelle prossime due gare, Juve campione. Tra tre partite Fiorentina in trasferta a Torino. Festa contro la viola? -
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Di Gabriele Caldieron

Purtroppo è proprio così. Con l’attuale vantaggio di 18 punti sul Napoli, la Juventus potrebbe laurearsi campione d’Italia totalizzando sei punti (o gli stessi dei partenopei) nelle prossime due giornate.

Questi i calendari a confronto (in maiuscolo le partite in casa).

JUVENTUS – MILAN, Spal, FIORENTINA, Inter, TORINO, Roma, ATALANTA, Sampdoria.

NAPOLI – GENOA, Chievo, ATALANTA, Frosinone, CAGLIARI, Spal, INTER, Bologna.

Una condizione che potrebbe vedere i bianconeri festeggiare lo Scudetto proprio contro la Fiorentina, o immadiatemnte dopo la conquista matematica a Ferrara contro la Spal, oppure sul campo contro i viola. Un incubo per i tifosi gigliati...

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