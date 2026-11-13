Con l'infortunio di Frattesi, Fagioli potrebbe partire titolare domenica in Belgio dopo gli 0 minuti di ieri

Il giocatore viola potrebbe giocare in azzurro domenica sera

Il giorno seguente alla vittoria in rimonta ottenuta contro la Francia, l'Italia è subito tornata al lavoro al Centro Sportivo Angelo Moratti per preparare la sfida di domenica contro il Belgio, ultimo appuntamento del girone di UEFA Nations League.

Il gruppo azzurro è stato suddiviso in due blocchi: i calciatori partiti dall'inizio contro i transalpini hanno svolto un programma di recupero tra palestra e piscina, mentre il resto della rosa si è allenato regolarmente sul terreno di gioco.

Nel frattempo, si registra il forfait di Davide Frattesi, che ha abbandonato il ritiro della Nazionale: il centrocampista della Lazio, protagonista ieri con un gol ai danni dei Bleus, ha accusato un problema muscolare che lo costringe a saltare la gara contro i belgi e a fare ritorno immediato alla base del proprio club. Alla luce di questa assenza, aumentano sensibilmente le probabilità di vedere Fagioli titolare a centrocampo.