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Con Italiano in 25 gare giocate la Fiorentina ha 17 punti in più rispetto allo scorso anno

Con Italiano in panchina la Fiorentina sta volando

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 febbraio 2022 09:32
Con Italiano in 25 gare giocate la Fiorentina ha 17 punti in più rispetto allo scorso anno - Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Ha impiegato 25 partite a fare due punti in più di tutta la passata stagione, cioè 42 contro i 40 racimolati in 38 gare di campionato. Italiano ha cambiato marcia alla Fiorentina. I punti in più della Fiorentina rispetto allo scorso anno sono 17 nello stesso numero di gare giocate (25). Lo scrive il Corriere Dello Sport.

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