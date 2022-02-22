Con Italiano in 25 gare giocate la Fiorentina ha 17 punti in più rispetto allo scorso anno

Con Italiano in panchina la Fiorentina sta volando

Ha impiegato 25 partite a fare due punti in più di tutta la passata stagione, cioè 42 contro i 40 racimolati in 38 gare di campionato. Italiano ha cambiato marcia alla Fiorentina. I punti in più della Fiorentina rispetto allo scorso anno sono 17 nello stesso numero di gare giocate (25). Lo scrive il Corriere Dello Sport.

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