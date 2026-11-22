Con Italiano è tornato il vero Vlahovic. Un'altra doppietta, 11 gol in 12 partite e capocannoniere in Turchia

L'ex attaccante di Fiorentina e Juventus sempre più protagonista e trascinatore del Besiktas di Vincenzo Italiano

Dusan Vlahovic sempre più decisivo in terra turca. Con la doppietta realizzata nella vittoria esterna del Besiktas sul campo del Konyaspor (2-4), l'attaccante serbo ha già messo a segno 11 gol in 12 partite di Super Lig. Vlahovic è attualmente in vetta da solo nella classifica marcatori del campionato turco, davanti ad altre due conoscenze italiane come Gift Orban (10 gol) e Victor Osimhen (9 gol), e da quando si è ricongiunto con Vincenzo Italiano in estate sembra essere tornato quell'attaccante che tanto ha impressionato con la maglia della Fiorentina.