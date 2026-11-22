Adani : "Il no a Mancini fu una grande rinuncia anche a livello economico ma non mi pento"

Le parole di Daniele Adani sull'opzione scartata di entrare a far parte dello staff tecnico di Roberto Mancini ormai datata nel lontano 2014

Daniele Adani avrebbe potuto intraprendere una carriera professionale completamente diversa, tornando all’Inter nel ruolo di collaboratore tecnico di Roberto Mancini. A raccontare questo retroscena è stato lo stesso ex difensore nerazzurro, intervenuto nel podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, durante il quale ha ripercorso un episodio risalente al 2014, in occasione della seconda esperienza di Mancini sulla panchina interista.

In quell'occasione, l'allenatore aveva pensato ad Adani per arricchire il proprio staff, proponendogli di entrare a far parte del gruppo di lavoro. Una proposta importante, che avrebbe potuto aprire all'ex calciatore nuove prospettive professionali ed economiche. Adani, tuttavia, scelse di declinare l'offerta, preferendo continuare il proprio percorso nel mondo della comunicazione e del giornalismo sportivo.

Una decisione che, a distanza di anni, non gli ha mai provocato rimpianti.



"Se avessi accettato, la mia sarebbe stata una carriera diversa. Ma non mi sono mai pentito. Avrei visto il calcio da un punto di vista diverso, da una prospettiva costantemente 'interna'ha spiegato l'opinionista, riconoscendo però il peso economico della rinuncia:

"In tanti dovrebbero sapere che anche in quella situazione lì ho fatto una grande rinuncia a livello economico. Non c'è solo il contratto, ma c'è un percorso che ti porta a fare quello che ti piace".

L'ex difensore ha quindi ricordato il percorso successivo del tecnico, dalle esperienze allo Zenit San Pietroburgo a quelle in Arabia Saudita e Qatar, fino al trionfo agli Europei del 2021 alla guida della Nazionale italiana. Un cammino che, se Adani avesse accettato quella proposta, avrebbe potuto coinvolgerlo direttamente, aprendogli scenari professionali decisamente differenti. Nonostante il rifiuto, però, il rapporto personale tra i due non ne ha risentito, anzi.

"Questa cosa non ha cambiato il rapporto tra di noi, anzi, lo ha fortificato".

Tra gli aspetti più curiosi raccontati da Adani c'è anche un particolare legato alla possibilità di mantenere, almeno inizialmente, la propria attività di telecronista pur entrando nello staff tecnico dell'Inter. Mancini, infatti, avrebbe lasciato aperta questa possibilità, dimostrando di non voler necessariamente interrompere il percorso dell'ex difensore nel mondo della comunicazione.



"Sai cosa mi disse Mancini: 'Per me puoi continuare a fare le telecronache", ha raccontato Adani. Una proposta che, almeno nelle intenzioni, avrebbe potuto consentirgli di conciliare le due attività. L'ex calciatore, tuttavia, riteneva che una simile soluzione fosse difficilmente realizzabile, sia per ragioni organizzative sia per l'impegno richiesto dal lavoro quotidiano all'interno dello staff.

La sua risposta all'allenatore fu infatti molto chiara:

"Gli ho risposto: 'Roby, non si può, non ce lo fanno fare. Non posso fare le telecronache alla sera dopo essere stato tutto il giorno con te'.

Un retroscena che racconta una scelta professionale importante: Adani rinunciò alla possibilità di entrare nel mondo degli allenatori al fianco di Mancini, privilegiando una strada diversa, quella della comunicazione sportiva, senza mai guardarsi indietro.