Con i milioni della Fiorentina il Trabzonspor si regala Salah: colpo da sogno per i turchi

Il club turco reinveste buona parte del tesoretto incassato per Oulai: pronto un contratto biennale da 12 milioni di euro netti a stagione per l'asso egiziano

A poche settimane dalla ricca cessione del centrocampista ivoriano alla Fiorentina, il Trabzonspor è pronto a mettere a segno uno dei trasferimenti più clamorosi dell'estate: Mohamed Salah è a un passo dal vestire la maglia granata.

L'operazione per Oulai ha garantito al club turco un incasso di circa 29 milioni di euro tra parte fissa e bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Una liquidità che il Trabzonspor avrebbe deciso di reinvestire immediatamente per regalarsi un autentico fuoriclasse.

Per convincere Salah è stato preparato un contratto faraonico: un accordo biennale da 12 milioni di euro netti a stagione, cifra che testimonia tutta l'ambizione del club turco. Secondo le indiscrezioni, il campione egiziano è atteso nella giornata di domani in Turchia per definire gli ultimi dettagli e dare il via alla sua nuova avventura.

Se l'affare dovesse essere completato, il Trabzonspor firmerebbe uno dei colpi più prestigiosi della propria storia recente e dell'intero calcio turco. L'arrivo di Salah rappresenterebbe un salto di qualità enorme sotto il profilo tecnico, ma anche mediatico e commerciale, con un ritorno d'immagine destinato ad avere un impatto ben oltre i confini del campionato.

Per la Fiorentina, intanto, resta la consapevolezza di aver investito una cifra importante per assicurarsi uno dei giovani centrocampisti più promettenti del panorama internazionale. Per il Trabzonspor, invece, quei milioni sono diventati il trampolino di lancio per inseguire un sogno chiamato Mohamed Salah.