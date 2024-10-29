Comuzzo-Ranieri la coppia di difesa di Palladino. Ma Italiano lo sapeva già 

Comuzzo e Ranieri sono due prodotti del settore giovanile viola

Palladino è la coppia centrale di difesa, Comuzzo-Ranieri. Sono tutti e due prodotti del settore giovanile della Fiorentina. Pietro Comuzzo, classe 2005, è stato cinque anni nel vivaio viola, ha debuttato in Serie A nel campionato scorso quando Italiano decise che a gennaio non serviva un altro difensore perché si fidava di questo ragazzone. Aveva visto bene. Palladino lo ha promosso titolare, mettendo fuori un giocatore di esperienza come Martinez Quarta, oltre a Moreno, oltre a Biraghi, il capitano che sembrava intoccabile.

Domenica sera si è arrampicato su quella quercia di Dovbyk e lo ha cancellato dalla partita. Anche su Luca Ranieri il merito è di Italiano. Faceva l'esterno sinistro in un centrocampo a cinque o il terzino sinistro in una difesa a quattro, il predecessore di Palladino lo ha trasformato in difensore centrale. Sono i reduci della Fiorentina di un anno fa, loro due insieme allo scatenato Dodo e a Beltran che ha trovato posto con l'infortunio di Gudmundsson. A Lecce l'argentino è entrato dopo 6 minuti e ha segnato, contro la Roma è partito titolare e ha segnato su rigore. Palladino su Beltran ha detto: “E' un giocatore molto forte e io credo molto in lui”. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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