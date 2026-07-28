Comuzzo ha lasciato il ritiro della Fiorentina. Raggiungerà Torino per le visite mediche

Il difensore centrale saluta la Fiorentina, rientra in Italia

La Fiorentina è in ritiro in Inghilterra. Pietro Comuzzo, difensore della Viola, ha lasciato il ritiro di Teddington. Il classe 2005 è ora atteso in Italia per sottoporsi alle visite mediche con il Torino prima di unirsi al gruppo allenato da Ignazio Abate.

Il centrale lascia la squadra viola in prestito oneroso con diritto di riscatto in favore del club granata, per 20 milioni di euro. Se poi a fine stagione dovesse essere riscattata, Comuzzo firmerà un contratto quadriennale fino al 2031.