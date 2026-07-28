Labaro Viola

Comuzzo ha lasciato il ritiro della Fiorentina. Raggiungerà Torino per le visite mediche

Il difensore centrale saluta la Fiorentina, rientra in Italia

A cura di Lisa Grelloni
28 luglio 2026 10:46
Comuzzo ha lasciato il ritiro della Fiorentina. Raggiungerà Torino per le visite mediche - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Acf Fiorentina
Torino
Comuzzo
Condividi

La Fiorentina è in ritiro in Inghilterra. Pietro Comuzzo, difensore della Viola, ha lasciato il ritiro di Teddington. Il classe 2005 è ora atteso in Italia per sottoporsi alle visite mediche con il Torino prima di unirsi al gruppo allenato da Ignazio Abate.

Il centrale lascia la squadra viola in prestito oneroso con diritto di riscatto in favore del club granata, per 20 milioni di euro. Se poi a fine stagione dovesse essere riscattata, Comuzzo firmerà un contratto quadriennale fino al 2031.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok