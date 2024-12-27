Comuzzo è stanco, contro la Juve enorme chance dal 1’ per Pongracic? La Fiorentina prepara il big match

La Fiorentina ha iniziato a preparare la gara contro la Juve ieri

La Fiorentina si è ritrovata ieri pomeriggio al Viola Park. Dopo che Raffaele Palladino ha concesso sostanzialmente due giorni di riposo per consentire ai suoi ragazzi di trascorrere il Natale in serenità.

Gli argentini, Beltran, Moreno e Quarta ne hanno approfittato per andare in Trentino a godersi la neve. Ma da ieri testa sulla sfida di domenica all'Allianz Stadium contro la Juventus. La Fiorentina vuole riprendere a fare punti dopo le due sconfitte consecutive contro a Bologna e in casa con l'Udinese.

La Juve ha gli stessi punti dei viola. Che non presentano, al momento, giocatori fermi ai box. A Torino, dove torna Dodò che ha scontato il turno di squalifica, potrebbe esserci il ritorno di Marin Pongracic al centro della difesa con un turno di riposo concesso a Pietro Comuzzo, apparso stanco nelle ultime uscite. Davanti torna titolare Gudmundsson con la probabile conferma di Sottil a sinistra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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