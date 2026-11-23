Comotto: "Quella Fiorentina era da semifinale di Champions, era una squadra di campioni"

L'ex terzino viola ha raccontato l'esperienza con la Fiorentina

Gianluca Comotto, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto a Casa Viola ripercorrendo con grande affetto i suoi trascorsi in maglia gigliata.

L'esperienza in viola «Ho militato in una Fiorentina di altissimo livello in cui c'erano veri fuoriclasse, ma non mi sono mai considerato uno di loro, perché effettivamente non lo ero: facevo parte di quel gruppo di giocatori chiamati a garantire altre qualità. È stata un'avventura bellissima, ho vissuto spogliatoi con una forte presenza di italiani, aspetto che facilitava molto le cose e che le società dovrebbero tenere in maggiore considerazione. Conservo un ricordo splendido di Firenze, città in cui ho abitato anche dopo aver smesso di giocare: non posso far altro che provare profonda gratitudine verso questo ambiente».

Il percorso europeo «Avevamo una rosa competitiva: guardando esclusivamente ai valori espressi sul terreno di gioco, avremmo meritato di arrivare in semifinale di Champions League, un traguardo che per una realtà da 400mila abitanti sarebbe stato straordinario. Tra la famiglia Della Valle e Corvino c'era un'intesa che girava alla perfezione sotto ogni punto di vista: è stata una pagina memorabile che tutti i sostenitori viola ricorderanno con nostalgia, anche se non è escluso che un ciclo simile possa ripetersi in futuro».