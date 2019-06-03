Commisso vuole portare Spalletti alla Fiorentina, Gandini amministratore delegato
Umberto Gandini CEO, Ricky Massara direttore sportivo e Luciano Spalletti come allenatore. Sarebbe questo il piano di Rocco Commissoper la nuova Fiorentina, stando a quanto raccolto da TMW. Tuttavia,...
Umberto Gandini CEO, Ricky Massara direttore sportivo e Luciano Spalletti come allenatore. Sarebbe questo il piano di Rocco Commissoper la nuova Fiorentina, stando a quanto raccolto da TMW. Tuttavia, lo staff del prossimo patron della formazione viola, lavora anche su diversi piani alternativi: ed ecco che l'ex uomo mercato del Milan Massimiliano Mirabelli diventa più che un'idea, ma non è da scartare neanche un rientro nel calcio di Pierpaolo Marino. Come tecnico invece, sono Gattuso e di Francesco le piste alternative a Spalletti.
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