Commisso: "Voglio trattenere Chiesa alla Fiorentina ma se vuole andare via va accontentato"

Il patron viola Rocco Commisso ha parlato alla trasmissione di Rai Sport "Dribbling" questa un'anticipazione su Chiesa: "Ho parlato con suo padre...Il mio obiettivo è di farlo rimanere ma è ovvio che...

A cura di Redazione Labaroviola 07 dicembre 2019 12:53

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