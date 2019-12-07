Labaro Viola

Commisso: "Voglio trattenere Chiesa alla Fiorentina ma se vuole andare via va accontentato"

Il patron viola Rocco Commisso ha parlato alla trasmissione di Rai Sport "Dribbling" questa un'anticipazione su Chiesa: "Ho parlato con suo padre...Il mio obiettivo è di farlo rimanere ma è ovvio che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2019 12:53
Commisso: "Voglio trattenere Chiesa alla Fiorentina ma se vuole andare via va accontentato" -
News
Fiorentina
Primo Piano
Commisso
Chiesa
Condividi

Il patron viola Rocco Commisso ha parlato alla trasmissione di Rai Sport "Dribbling" questa un'anticipazione su Chiesa: "Ho parlato con suo padre...Il mio obiettivo è di farlo rimanere ma è ovvio che se vorrà andare via bisognerà accontentarlo. Credo comunque che rimarrà alla Fiorentina fino alla fine del campionato". L'intervista integrale al patron dei viola alle 14 su Rai2

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok