Commisso: "Voglio realizzare uno stadio nuovo anche fuori Firenze"

Sul possibile nuovo stadio ecco le parole aggiunte dal patron viola Rocco Commisso a ViolaNation: "A Manhattan come a Firenze non ci sono stadi eppure è un quartiere che ha il quintuplo della popolazi...

A cura di Redazione Labaroviola 07 ottobre 2019 23:25

Condividi