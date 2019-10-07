Commisso: "Voglio realizzare uno stadio nuovo anche fuori Firenze"
Sul possibile nuovo stadio ecco le parole aggiunte dal patron viola Rocco Commisso a ViolaNation: "A Manhattan come a Firenze non ci sono stadi eppure è un quartiere che ha il quintuplo della popolazi...
Sul possibile nuovo stadio ecco le parole aggiunte dal patron viola Rocco Commisso a ViolaNation: "A Manhattan come a Firenze non ci sono stadi eppure è un quartiere che ha il quintuplo della popolazione di Firenze. A Manhattan non esistono terreni per costruire stadi di baseball e calcio e per questo vengono costruiti del Bronx, nel Queens e nel New Jersey. Se non c'è nessun territorio dove costruire il nuovo stadio all'interno di Firenze allora credo si debba prendere in considerazione anche l'area metropolitana della città fiorentina".