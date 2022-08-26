Commisso va al centro sportivo e omaggia la squadra, complimenti a tutti la Fiorentina. Il video

Morale alto in casa Fiorentina per il passaggio del turno in Conference League, Commisso è andato a ringraziare la squadra

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso è andato al centro sportivo questo pomeriggio per fare personalmente i complimenti alla squadra viola dopo il passaggio del turno contro il Twente. Il presidente della si è soffermato con Igor e Dodò. Ecco il video postato sui social viola

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PEDULLA: "ITALIANO NON VEDE ZURKOWSKI, VA ALL'EMPOLI"

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