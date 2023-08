Commisso tuona: “Tutta colpa del sistema italiano e toscano se il Viola Park è ancora chiuso ai tifosi”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, nella sua intervista al sito ufficiale del club viola, ha parlato dei problemi relativi all’agibilità del Viola Park, che non è ancora arrivata, e dei parcheggi, con i tifosi che non sono ancora potuti entrare nel nuovo centro sportivo a causa della burocrazia che ha allungato i tempi:

“Non do la colpa a nessuno, è colpa del sistema. Il sistema italiano e quello toscano. Sono venuto qui, a Bagno a Ripoli, perché mi avevano assicurato sui parcheggi e sulla tramvia, con la possibilità che fossero pronti in tre anni. Della tramvia non sappiamo una data utile, per i parcheggi pure. Questo è un grande problema, se avessi saputo che i parcheggi non sarebbero stati pronti a questo punto forse non avrei scelto questa sede. Invece siamo venuti e abbiamo speso tanti soldi, ad oggi oltre 110 milioni.”

LE ULTIME SUL MERCATO DELLA FIORENTINA DA PEDULLA