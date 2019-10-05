Commisso tornerà a Firenze alla fine della prossima settimana. Seguirà la squadra a Brescia

Secondo quanto riporta La Nazione Rocco Commisso ha portato un grandissimo entusiasmo a Firenze tra i tifosi viola. Ora il proprietario della Fiorentina si trova negli Stati Uniti ma presto tornerà. I...

Secondo quanto riporta La Nazione Rocco Commisso ha portato un grandissimo entusiasmo a Firenze tra i tifosi viola. Ora il proprietario della Fiorentina si trova negli Stati Uniti ma presto tornerà. Il suo arrivo è previsto per la fine della prossima settimana, sarà presente nella gara contro il Brescia al Rigamonti il 21 ottobre.