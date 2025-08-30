Commisso sul rinnovo di Kean: "Fatti sforzi economici importanti, ho visto gratitudine in Kean"

Nel comunicato del rinnovo di Moise Kean con la Fiorentina ci sono anche le parole del Presidente della Fiorentina che ha commentato il rinnovo con l'attaccante azzurro, queste le sue parole:“Sin da q...

Nel comunicato del rinnovo di Moise Kean con la Fiorentina ci sono anche le parole del Presidente della Fiorentina che ha commentato il rinnovo con l'attaccante azzurro, queste le sue parole:

“Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze” così ha voluto commentare il Presidente Rocco Commisso “ e da allora abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola prolungando in questi giorni a Moise il contratto che già lo legava al nostro Club. Sono molto contento di questa scelta, fatta per il bene della Fiorentina, dei nostri tifosi e del giocatore stesso”.