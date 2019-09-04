Commisso: "Su Chiesa promessa mantenuta. Per la squadra che ho in mente serve tempo. La Juventus..."

Queste le parole rilasciate dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso a La Gazzetta dello Sport: "Ho sempre detto che prometto solo quello che posso mantenere. Avevo detto che Chiesa sarebbe rima...

Queste le parole rilasciate dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso a La Gazzetta dello Sport: "Ho sempre detto che prometto solo quello che posso mantenere. Avevo detto che Chiesa sarebbe rimasto e così è stato. Per costruire la squadra che ho in mente ho bisogno di tempo. Sicuramente questa sarà una stagione di transizione ma voglio un risultato migliore rispetto a quello dell'ultimo campionato ma non si può parlare di Champions. Cosa succederà con Chiesa la prossima estate? Non lo so, io devo tutelare l'investimento e non posso lasciarlo andar via a parametro zero. Mi piace pensare che le bandiere esistano ancora, se il migliore se ne va non è un buon segnale. Nessuno comunque ci ha fatto offerte per Federico. La Juve è modello aziendale da seguire. Poi, vedo che Bernardeschi, il Chiesa di qualche anno fa, non gioca mai e così anche Dybala e Mandzukic, ha tre squadre la Juventus. Tutta questa supremazia non è un bene per il calcio italiano. Come frenare questo dominio? Non mi piace il sistema chiuso come negli USA, ti confronti sempre con le stesse squadre, per il calcio negli USA non sono all'altezza. Di calcio ne so più di loro ma qui in Italia devo ancora capire tanto. Il sistema di calcio europeo è più giusto. Bisogna imparare dalla Juve ma la suddivisione dei diritti tv per me è sbagliata."