Commisso: "Stadio e centro sportivo, tra 2/3 mesi scelte definitive. Se devo aspettare 10 anni non lo faccio più"
Rocco Commisso, che oggi in conferenza stampa ha parlato della partnership con l'ospedale pediatrico Meyer si è soffermato anche sul discorso stadio, queste le sue parole:"Forse potrei dire che sono d...
Rocco Commisso, che oggi in conferenza stampa ha parlato della partnership con l'ospedale pediatrico Meyer si è soffermato anche sul discorso stadio, queste le sue parole:
"Forse potrei dire che sono deluso, meglio invece che dico che sono colpito. Pensavo che negli ultimi 20-30 anni fosse stato fatto qualcosa, ma dico che ci vuole tempo. Non e’ colpa ma non si possono fare le cose piu’ velocemente. Io vorrei fare le cose ‘fast, fast, fast’. Non posso fare niente se le vie non sono libere. Rispetto tutti, ringrazio tutti, dal sindaco agli altri. Io ho rispettato tutti.
Nuovo stadio a Campi Bisenzio? Abbiamo diverse opzioni, vediamo cosa succede fra due-tre mesi. Entro uno-due mesi si puo’ fare una scelta definitiva per il centro sportivo e si puo’ costruire in tempi piu’ rapidi della vicenda sullo stadio. Se invece per lo stadio ci vogliono dieci anni, io lo stadio non lo faccio”.