Commisso: "Stadio e centro sportivo, tra 2/3 mesi scelte definitive. Se devo aspettare 10 anni non lo faccio più"

Rocco Commisso, che oggi in conferenza stampa ha parlato della partnership con l'ospedale pediatrico Meyer si è soffermato anche sul discorso stadio, queste le sue parole:"Forse potrei dire che sono d...

A cura di Redazione Labaroviola 17 settembre 2019 16:02

Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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