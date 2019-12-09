Commisso: "Sono venuto qui per vincere. Mercato di gennaio? Dobbiamo fare acquisti"

Questa sera il presidente Rocco Commisso è presente alla cena di Natale della Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Bruno: "Ho sentito che c'è stato un terremoto ieri sera, tanti auguri...

Questa sera il presidente Rocco Commisso è presente alla cena di Natale della Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Bruno: "Ho sentito che c'è stato un terremoto ieri sera, tanti auguri da parte mia, ho sentito che nessuno si è fatto male e gli edifici stanno ok. L'ho sentito anch'io ma non ho avuto paura. Ho fiducia in questa viola, andiamo avanti e vediamo che cosa succederà. Servono risultati positivi, dobbiamo vincere. Se la sfida contro l'Inter sarà decisiva per Montella? Non lo so, un giorno alla volta e vediamo. Ieri in treno non ho parlato alla squadra, dei calciatori giocavano altri mangiavano ed alcuni dormivano, li ho salutati e gli ho fatto i miei auguri. Sanno bene che io sono venuto qui per vincere, non ho mai perso in vita mia e anche qui voglio vincere qualcosa. Vi ho chiesto tempo e voi me lo avete dato, ora bisogna trovare i risultati. Speriamo che contro l'Inter tornino Ribery e Pezzella... il primo non so se ce la farà. Sicuramente bisogna fare degli acquisti sul mercato, mi hanno detto che quello di gennaio è difficile perchè molti calciatori sono indisponibili ma dobbiamo far bene. Auguro un Buon Natale ed un felice anno nuovo a tutti i tifosi viola, ci rivediamo a gennaio".