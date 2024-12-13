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Commisso si gode il cammino della Fiorentina dagli USA ma ad anno nuovo tornerà a Firenze

La Fiorentina strapazza 7-0 il Lask Linz ed è ormai ad un passo da arrivare nelle prime 8 posizioni della Conference League, come riportato da La Nazione il Presidente Commisso ieri si è goduto dagli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2024 11:47
Commisso si gode il cammino della Fiorentina dagli USA ma ad anno nuovo tornerà a Firenze - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina strapazza 7-0 il Lask Linz ed è ormai ad un passo da arrivare nelle prime 8 posizioni della Conference League, come riportato da La Nazione il Presidente Commisso ieri si è goduto dagli USA la vittoria della sua squadra ma ha già in mente di tornare avendo programmato il viaggio per il nuovo anno. Nel frattempo ieri ha chiamato la squadra nel post partita complimentandosi per il bellissimo risultato e chiedendo ai suoi di concentrarsi subito in vista della sfida di Bologna.

BIRAGHI ARRABBIATO CON PALLADINO

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