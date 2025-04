Commisso si complimenta con Palladino: “Vittoria su un campo difficile dopo una trasferta complicata”

La Fiorentina ha vinto per 1-2 in rimonta sul campo del Cagliari grazie alle reti siglate da Gosens e Beltran che hanno risposto alla rete iniziale di Piccoli. La Fiorentina ha fine partita ha rivelato che il presidente Commisso ha chiamato al termine della partita Mister Palladino, questo il contenuto della telefonata:

“Il Presidente a fine partita ha parlato con il Mister complimentandosi con lui e con tutta la squadra per la vittoria in un campo difficile e dopo una trasferta lunga e complicata. Adesso si torna a Firenze ancora più convinti dei nostri mezzi e motivati per i prossimi impegni.“