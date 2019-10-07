Commisso: "Serve un nuovo stadio per aumentare i ricavi. Voglio rendere la Fiorentina una vincente"

Queste le parole rilasciate a ViolaNation dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Appena ho acquistato la proprietà dai Della Valle ho subito pensato al progetto sul nuovo stadio. Purtroppo a...

Queste le parole rilasciate a ViolaNation dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Appena ho acquistato la proprietà dai Della Valle ho subito pensato al progetto sul nuovo stadio. Purtroppo a livello burocratico c'è tanto lavoro, è stata una sorpresa per me visto che per 20 anni si è parlato di come migliorare la situazione stadi a Firenze. L'ho detto dal primo giorno, vogliamo portare il metodo di lavoro statunitense nella nostra Italia, un modo fast fast. Modificare il Franchi è troppo complicato, le curve non si possono modificare e a me piacerebbe avere un museo/hall of fame. Preferirei avere una nuova posizione dove costruire velocemente un nuovo impianto. Voglio che i miei tifosi non si bagnino o cuocino al sole allo stadio, quindi un impianto con copertura. Inoltre serve una nuova struttura anche per aumentare i ricavi, potrebbe essere un'attrazione aggiunta per i turisti che ogni anno visitano la città. Non ho acquistato la Fiorentina per fare soldi bensì per renderla una squadra vincente".