“Paquetà e Belotti? Senza lo stadio di proprietà – ha detto a SportMediaset il presidente della Fiorentina Rocco Commisso – non si possono acquistare buoni calciatori. Con meno di 100 milioni di ricavi non possiamo arrivare ai livelli di chi fattura 400 milioni. Per questo dico sempre che serve lo stadio, forse in questa sessione di mercato ci saranno più scambi rispetto al passato”.

“Il centro sportivo sarà finito entro la fine del 2021, procediamo. La Toscana ed i toscani ci vogliono bene, siamo partiti fast, fast, fast ma ora siamo slow, slow, slow. Se la Regione ci vuole bene deve farci fare lo stadio al giusto prezzo. Chiesa? Dicono che ne ho parlato troppo, ma io amo la trasparenza gli altri presidenti in Italia non parlano mai…

“I calciatori che sogno sono Messi, CR7 ma anche Mbappè. La tifoseria deve capire che non siamo come il Real, non è che non vogliamo, non possiamo. Ibrahimovic? Un campione ma non abbiamo ancora deciso per il futuro. Spero che si possa riprendere il campionato, il calcio è un’industria, i calciatori vogliono tornare in campo. Ipotesi playoff? In questa situazione ok… ma non in futuro, il campionato deve restare come da tradizione, mantenere la sua formula originale”.