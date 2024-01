Commisso seguirà la Fiorentina in Arabia? Non si sa ancora. Dovrebbe tornare al Franchi per la gara con l’Inter

A gennaio la Fiorentina è pronta a scrivere la storia. Anche per questo motivo la sensazione è che il presidente Commisso farà di tutto pur di seguire dal vivo quante più gare possibile della sua squadra: ancora le date del rientro in Italia del patron non sono state fissate (e non è nemmeno chiaro se deciderà di volare in Arabia per seguire la Supercoppa) ma è probabile che almeno per il big match interno con l’Inter del 28 gennaio mister Mediacom sarà seduto nel suo solito posto in tribuna al Franchi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

