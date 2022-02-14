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Commisso se la gode: ''Sono contento per Amrabat che ha fatto un errore ma anche il goal vittoria''

Parole al miele, e non potrebbe essere altrimenti, per un soddisfatto Rocco Commisso dopo la vittoria di La Spezia.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2022 23:48
Commisso se la gode: ''Sono contento per Amrabat che ha fatto un errore ma anche il goal vittoria'' - Rocco Commisso
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Commisso se la gode: ''Sono contento per Amrabat che ha fatto un errore ma anche il goal vittoria''

Parole di sincera e fiera contentezza quelle del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che attraverso il sito ufficiale della società, ha così commentato la bella vittoria raggiunta allo scadere in trasferta sul campo dello Spezia:

''Una partita sofferta in un’atmosfera davvero difficile. Siamo riusciti a ottenere la vittoria perché non abbiamo mai mollato. Per Vincenzo non è stata una serata semplice, ma usciamo a testa alta e con 3 punti meritati. Sono contento per Amrabat che ha fatto un errore ma anche il goal della vittoria e per Piatek che è andato ancora a segno. Bravi ragazzi e un grazie ai nostri tifosi anche oggi vicino a noi".

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