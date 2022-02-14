Piatek+Amrabat, la Fiorentina riparte in campionato. Continua il sogno Europa

La Fiorentina batte lo Spezia 2-1

Al 2' prima conclusione verso la porta dello Spezia con Erlic, la palla finisce in curva. Al 14' calcio di rigore per la Fiorentina, Gonzalez viene colpito in area da Reca, il VAR conferma il penalty. Dal dischetto Piatek incrocia ed allarga troppo il piede, il pallone sbatte sul palo, sbaglia così il polacco la rete dell'1-0. Al 24' buono stacco di Igor su calcio d'angolo battuto da Castrovilli. Al 33' bello scambio di Castrovilli, Gonzalez che appoggia il pallone con il corpo a Piatek, lo Spezia salva in angolo. Al 42' la Fiorentina passa in vantaggio contro lo Spezia. Odriozola recupera palla, Maleh mette dentro, velo di Odriozola, Piatek da due metri non può sbagliare. 1-0 Fiorentina. Al 61' tiro potente dalla distanza di Biraghi che finisce a lato. Al 69' calcio d'angolo di Biraghi che si stampa direttamente sulla traversa. Al 71' tiro centrale e debole di Gonzalez. Al 73' Gonzalez prova ancora il tiro, Provedel salva il 2-0 viola. Al 74' Amrabat perde palla, Agudelo glielo sradica dai piedi e si invola verso la porta, l'ex segna il gol dell'1-1. All'80 Colley tira ma trova una deviazione. All'87' Biraghi colpisce il palo esterno. All'89' la Fiorentina passa in vantaggio contro lo Spezia. Amrabat si accentra e poi con un tiro raso terra all'angolino batte Provedel. Al 91' Ikone si mangia il 3-1.

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