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Commisso, sarà oggi in Italia. Incontro subito con il sindaco Nardella?

Come riporta Il Corriere Fiorentino, Rocco Commisso da oggi sarà nuovamente a Firenze. Resterà per una decina di giorni per un vero e proprio tour de force, e incontrerà il sindaco Nardella per parlar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2019 11:37
Commisso, sarà oggi in Italia. Incontro subito con il sindaco Nardella? - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta Il Corriere Fiorentino, Rocco Commisso da oggi sarà nuovamente a Firenze. Resterà per una decina di giorni per un vero e proprio tour de force, e incontrerà il sindaco Nardella per parlare di stadio e il sindaco Casini per parlare del Centro Sportivo

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