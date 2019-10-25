Commisso, sarà oggi in Italia. Incontro subito con il sindaco Nardella?

Come riporta Il Corriere Fiorentino, Rocco Commisso da oggi sarà nuovamente a Firenze. Resterà per una decina di giorni per un vero e proprio tour de force, e incontrerà il sindaco Nardella per parlar...

A cura di Redazione Labaroviola 25 ottobre 2019 11:37

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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