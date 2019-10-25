Commisso, sarà oggi in Italia. Incontro subito con il sindaco Nardella?
Come riporta Il Corriere Fiorentino, Rocco Commisso da oggi sarà nuovamente a Firenze. Resterà per una decina di giorni per un vero e proprio tour de force, e incontrerà il sindaco Nardella per parlar...
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2019 11:37
Come riporta Il Corriere Fiorentino, Rocco Commisso da oggi sarà nuovamente a Firenze. Resterà per una decina di giorni per un vero e proprio tour de force, e incontrerà il sindaco Nardella per parlare di stadio e il sindaco Casini per parlare del Centro Sportivo