Commisso: "Ribery? Ora ce lo invidiano tutti! Non pensavo fosse così bravo, gioca con il cuore"

Queste le parole rilasciate da Rocco Commisso a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1 su Franck Ribery: "Mamma mia, ora ce lo invidiano tutti! Grazie a Pradè e Barone, mi hanno positivamente stupito. È...

A cura di Redazione Labaroviola 03 ottobre 2019 17:18

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