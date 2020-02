Le parole del Presidente della Fiorentina dopo Fiorentina-Milan a Violachannel:

“Partita molto complicata, abbiamo fatto fatica ma alla fine con tutta la determinazione e l’orgoglio siamo riusciti a conquistare un punto importantissimo! Questa squadra è come il Mister Iachini, non molla mai: anche in inferiorità numerica abbiamo creato le nostre occasioni. Ora cerchiamo di ricaricare le batterie e pensiamo all’Udinese. Forza ragazzi!”