Commisso: "Questa è la Fiorentina che voglio e che mi rende orgoglioso. Abbiamo messo tutto in campo"

Queste le parole di Rocco Commisso ai canali ufficiali della Fiorentina dopo il pareggio con l'Inter: "Complimenti ragazzi! Questa è la Fiorentina che voglio e mi rende orgoglioso. Abbiamo messo tutto...

Queste le parole di Rocco Commisso ai canali ufficiali della Fiorentina dopo il pareggio con l'Inter: "Complimenti ragazzi! Questa è la Fiorentina che voglio e mi rende orgoglioso. Abbiamo messo tutto in campo e siamo riusciti a fermare la capolista. Ora continuiamo così e pensiamo subito al prossimo avversario. Grazie a tutti i tifosi che ancora una volta sono stati incredibili dal primo all'ultimo minuto. Bellissima anche l'immagine di Dusan che abbraccia Mister Montella. Forza ragazzi!"