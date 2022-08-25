Commisso punge: "Dopo tre gare erano già arrivate critiche inspiegabili, siamo in Europa!"

Commisso felicissimo della prestazione dei suoi ragazzi e della qualificazione raggiunta

Il presidente della Fiorentina ha deciso di non seguire la squadra in Olanda, bensì di restare a Firenze a guardare la gara in tv, sui social sono apparse le sue parole dopo il passaggio del turno dei gigliati: "Sono davvero felicissimo, martedì avevo incitato i ragazzi a metterci il cuore fino alla fine e loro hanno seguito a pieno il mio invito. La squadra è stata fantastica, ha conquistato la qualificazione in un ambiente ostile, in un clima difficilissimo e tesissimo e ha dato tutto sul campo.

Dopo solo tre partite con due vittorie ed un pareggio erano già iniziate ad arrivare delle critiche inspiegabili ma ora siamo in Europa e lo siamo meritatamente! Ho già chiamato il Mister per complimentarmi con lui e voglio estendere i miei ringraziamenti a tutti i ragazzi, ai componenti dello staff ed a tutti i tifosi che ci hanno seguito fino in Olanda.

Grazie a tutti !! L'Europa ci aspetta!"

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