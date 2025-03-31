Commisso: "Pochi umani come Kean, ieri ha fatto un gran gol. Voglio fare meglio dell'anno scorso"

Il presidente Rocco Commisso, presente alla finale della Viareggio Cup tra Fiorentina e Genoa, ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa dopo la vittoria dei viola al Franchi contro l'Atalanta. Ec...

Il presidente Rocco Commisso, presente alla finale della Viareggio Cup tra Fiorentina e Genoa, ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa dopo la vittoria dei viola al Franchi contro l'Atalanta. Ecco cosa ha detto:

"Ho difeso e difenderò ancora Palladino. Su Kean, dico che ci sono pochi esseri umani come lui. Ieri ha fatto una grandissima partita e un gran gol. Qualcuno è arrabbiato per non aver segnato il secondo gol, ma io sono contento del risultato. Ci sono 2 o 3 ragazzi che sono recuperati e ora stanno bene, ma ora mancano solto Colpani e Gosens. Ora c'è il Milan. Se credo nella Champions? Ho detto che voglio fare meglio della scorsa stagione. Io ci credo".