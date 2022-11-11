Commisso oggi torna negli USA: da quando è proprietario i viola non avevano mai raggiunto un poker di vittorie 

Commisso dopo essere stato tre mesi a Firenze oggi torna negli USA

Rocco Commisso saluta Firenze. Questa mattina il presidente, dopo tre mesi, lascia la città e vola verso gli Stati Uniti. Parte con il sorriso per gli ultimi risultati della squadra, in crescita esponenziale nell’ultimo periodo anche dal punto di vista dei risultati. Le 5 vittorie consecutive sono un traguardo che i viola non avevano mai raggiunto prima da quando ne è il proprietario. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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