Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport, Rocco Commisso non è a Firenze e non sarà allo stadio per la partita contro il Milan. Tuttavia, il numero uno viola seguirà la partita incollato alla televisione dal New Jersey. Lo farà con grande curiosità di vedere i nuovi acquisti e di godersi un’altra sfida della sua squadra che la scorsa settimana a Genova gli ha regalato una bella vittoria prima della sua partenza per tornare negli USA