Commisso non sarà a Bergamo, troppo grande ancora il dolore per Barone e non vuole tornarci

Sempre al fianco della squadra, ma non a Bergamo. Commisso seguirà la Fiorentina dal televisore contro l'Atalanta

Rocco Commisso non sarà a Bergamo per seguire Atalanta-Fiorentina. Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, il patron viola non vuole tornare nel posto che è stato l'ultimo viaggio e l'ultima trasferta di Joe Barone, con il malore che lo ha colpito proprio nel ritiro della Fiorentina a Bergamo prima della gara di campionato del 17 marzo. Saltata l'Atalanta, Commisso poi sarà sempre allo stadio per le seguenti 3 partite di campionato, prima la Lazio in casa, poi l'Empoli in trasferta e per ultima, prima della sosta, il Milan sempre al Franchi ad inizio ottobre. Nell'agenda del presidente anche l'incontro con la nuova sindaca Sara Funaro e l'acquisizione di un suo appartamento a Firenze, tra Palazzo Pitti e Ponte Vecchio.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA CONTRO L'ATALANTA

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