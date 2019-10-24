Commisso-Nardella, ci siamo. Dopo le frasi a distanza l’incontro decisivo per lo stadio alla Mercafir

Rocco Commisso sta tornando a Firenze e, come sempre, passerà in fretta dalle parole ai fatti. Il primo punto all’ordine del giorno della sua fitta agenda ha come nome e cognome “Stadio alla Mercafir”...

A cura di Redazione Labaroviola 24 ottobre 2019 10:18

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi