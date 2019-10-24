Commisso-Nardella, ci siamo. Dopo le frasi a distanza l’incontro decisivo per lo stadio alla Mercafir
Rocco Commisso sta tornando a Firenze e, come sempre, passerà in fretta dalle parole ai fatti. Il primo punto all’ordine del giorno della sua fitta agenda ha come nome e cognome “Stadio alla Mercafir”...
Rocco Commisso sta tornando a Firenze e, come sempre, passerà in fretta dalle parole ai fatti. Il primo punto all’ordine del giorno della sua fitta agenda ha come nome e cognome “Stadio alla Mercafir”. Dopo le parole dagli States, dopo aver ventilato l’ipotesi di fare lo stadio a Campi, dopo la repentina reazione de sindaco, è il momento di parlarne sul serio.
Rocco, se vuole, potrà comprare parte dell’area Mercafir per farci sorgere lo stadio nuovo; Nardella si impegna a liberare il luogo entro 24 mesi. L’incontro è alle porte: Firenze non è mai stata così vicina ad avere un progetto concreto per la nuova casa del club.