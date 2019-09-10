Commisso, incarica Pradè di rifare il contratto a Chiesa. Ecco quanto potrebbe guadagnare il 25 viola
Tuttosport in edicola oggi parla del contratto di Federico Chiesa. Il direttore sportivo Daniele Pradè, sarebbe stato incaricato dal presidente Rocco Commisso di rinnovare il contratto del giocatore...
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2019 13:20
Tuttosport in edicola oggi parla del contratto di Federico Chiesa. Il direttore sportivo Daniele Pradè, sarebbe stato incaricato dal presidente Rocco Commisso di rinnovare il contratto del giocatore (scadenza nel 2022, ingaggio da 1,7 milioni all'anno). Secondo il giornale verrà proposto un rinnovo fino al 2024 a 3,5 milioni più bonus