Commisso: “Il Milan ha perso a zero Donnarumma e Calhanoglu, io da Vlahovic ho preso 75 milioni”

Nel corso della sua conferenza stampa, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche delle scelte del Milan di liberare i giocatori a parametro zero al contrario della società viola che ha incassato 80 milioni per Vlahovic, le sue parole:

“Dagli sbagli si impara, lo so che il Milan ha vinto il campionato ma io non ho fatti gli sbagli del Milan, io da Vlahovic ho preso 75 milioni mentre loro da Donnarumma e da Calhanoglu non hanno preso niente, cosi come la Juventus da Bernardeschi e Dybala, cosi il Napoli con Insigne. Io per lo meno hi fatto soldi che ho bisogno per andare avanti, per regolarizzare il Fair Play Finanziario e per comprare altri giocatori”