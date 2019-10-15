Commisso il 26 da Nardella, potrebbe arrivare la manifestazione d'interesse. La cittadella viola...

Secondo quanto riporta La Nazione, la proposta lanciata da Nardella sul nuovo stadio è stata accolta positivamente da Commisso. Il presidente viola il 25 ottobre tornerà a Firenze, il 26 potrebbe già...

Secondo quanto riporta La Nazione, la proposta lanciata da Nardella sul nuovo stadio è stata accolta positivamente da Commisso. Il presidente viola il 25 ottobre tornerà a Firenze, il 26 potrebbe già incontrare il sindaco fiorentino. Si parlerà di molti dettagli ma soprattutto potrebbe giungere la manifestazione d'interesse da parte dei viola. Inoltre potrebbe tenersi anche l'incontro con Fossi, primo cittadino di Campi Bisenzio. Dei 23 ettari totali, 7 andrebbero per la costruzione dello stadio. La cittadella viola dovrebbe essere composta da 17 mila metri quadri di esercizi commerciali, 4 mila di attività turistiche e 9 di uffici. È anche vero che Commisso non è tenuto a realizzare tutto ciò.